Erenler Belediyesi'nden gençlere yeni yatırım

Hasanbey Mahallesinde Gençlik Merkezi çalışmalarını yerinde inceleyen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Amacımız yalnızca birkaç mahallemizde değil, Erenler’in 33 mahallesine bu merkezleri kazandırmak. Böylece çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, zamanlarını sporla, sanatla ve eğitimle geçirmelerini sağlayacağız" dedi.

Erenler Belediyesi, gençlere yönelik sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Yazılı ve Çaybaşıyeniköy Mahallelerinde hizmete açılan gençlik merkezlerinin ardından, şimdi de Hasanbey Mahallesi Gençlik Merkezi’nin açılışı için hazırlıklar tamamlandı. Hasanbey Mahallesi Muhtarı Aydın Çelik, meclis üyeleri ve vatandaşlar ile birlikte Gençlik Merkezi çalışmalarını yerinde inceleyen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, gençlerin kendilerini geliştirebileceği, sosyal faaliyetlerde bulunabileceği ve kaliteli zaman geçirebileceği alanları artırmayı önemsediklerini belirtti.

Başkan Şenol Dinç, "Gençlerimizin enerjisini doğru alanlarda kullanabilmeleri, geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmaları için çalışıyoruz. Daha önce Yazılı ve Çaybaşıyeniköy Mahallelerimizde gençlik merkezlerimizi açmıştık. Şimdi de Hasanbey Mahallemizde benzer bir merkezi hayata geçiriyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, en kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunacağız. Amacımız yalnızca birkaç mahallemizde değil, Erenler’in 33 mahallesine bu merkezleri kazandırmak. Böylece çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, zamanlarını sporla, sanatla ve eğitimle geçirmelerini sağlayacağız. Erenler’de her mahallemize dokunmaya, gençlerimize daha iyi imkanlar sunmaya devam edeceğiz. Onların enerjisi ve hayalleri bizim en büyük motivasyonumuz" diye konuştu. Gençlik Merkezi, gençlerin hem eğitim hem de sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak şekilde tasarlandı.