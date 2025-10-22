Erenler Belediyesi trafik parkında geleceğin sürücüleri yetişiyor

Erenler Belediyesi Trafik Parkı çocukların hizmetine devam ediyor. Başkan Şenol Dinç, "Trafik Parkı sayesinde miniklerimiz, gerçek hayata hazırlıklı bir şekilde trafikle tanışıyor. Burada hem öğreniyor, hem de keyifli vakit geçiriyorlar" dedi.

Erenler Belediyesi Trafik Parkı, minik öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, çocuklara yönelik bu özel alanın önemine vurgu yaparak, güvenli şehir yaşamı için bilinçli bireylerin küçük yaşta yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Trafik Parkı’nda çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde temel trafik kurallarını öğrenirken; yaya geçidi, trafik lambaları, kavşaklar ve bisiklet yolları gibi uygulamalı alanlarda eğitim alıyor. Eğitimler sırasında çocuklara yaya ve sürücü güvenliği, trafik işaretlerinin anlamı ve kurallara uymanın önemi interaktif şekilde anlatılıyor.

Başkan Şenol Dinç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Erenler Belediyesi olarak, çocuklarımızın güvenli bir şehir yaşamı sürmesi ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trafik Parkı sayesinde miniklerimiz, gerçek hayata hazırlıklı bir şekilde trafikle tanışıyor. Burada hem öğreniyor, hem de keyifli vakit geçiriyorlar" ifadelerine yer verdi.