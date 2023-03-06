Erenler Belediyesi, Yayladağı ile kardeş belediye oldu

Erenler Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti. Yayladağı Belediyesi ile ‘Kardeş Belediye’ olduklarını açıklayan Başkan Fevzi Kılıç, “İlçemizin ve belediyemizin yardımlarını afet bölgesine ve kardeş belediyemiz Yayladağı İlçesine ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Erenler Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleşti. Gündem dışı konuşmalar ile başlayan meclis toplantısı Başkan Kılıç’ın konuşması ile devam etti. Toplantı 5 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanması ile tamamlandı. Başkan Kılıç, toplantıda afet bölgesine yönelik gerçekleşen ve ilçe genelinde devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen afetten etkilenen vatandaşlara tekrardan geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Fevzi, “Vatandaşlarımızın da destekleri ile bir taraftan yardım tırlarımızı bölgeye gönderirken bir taraftan da belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede belediyemizden görevli 6 inşaat mühendisi arkadaşımız ve iki çöp kamyonumuz ve mesai arkadaşımız gölgede çalışmalara eşlik ediyor. Ekiplerimiz afet bölgesinde ellerinden gelen desteği sağlıyorlar. Yaraları hep birlikte saracağız” diye konuştu.

Meclis toplantısında alınan karara göre depremden en fazla etkilenen iller arasında olan Hatay’ın Yayladağı İlçesi ‘Kardeş Belediye’ olarak kabul edildi. Başkan Kılıç, “Yayladağı ilçesini ziyaret ettik. Belediye başkanımız ve vatandaşlarımız ile bir araya geldik. İlçemizin ve belediyemizin yardımlarını afet bölgesine ve kardeş belediyemiz Yayladağı İlçesine ulaştırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

66 milyonluk yatırım

Başkan Fevzi Kılıç, “Fen İşleri Müdürlüğümüz ile geçtiğimiz hafta kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. 2022 yılında Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarımız çerçevesinde 66 milyon 186 bin TL’lik yatırım yapmıştık. Bu çalışmaların içerisinde 28 bin 592 ton asfalt serimi, 9 bin 785 metre uzunluğunda yağmur suyu ve kanal işi, 35 bin metre kare alanda beton tretuvar, 17 bin 619 metrekarelik alanda kilitli parke, 6 bin 441 metre kare alanda bordür oluk döşeme, 14 yeni çocuk parkı ve park ve bahçeler koordinatörlüğü çalışmaları bulunmakta. Bu yılda ilçemizin alt ve üstyapısını yenilemek için yatırımlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Doğalgaz atağı

Doğalgaz çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, “Doğalgazı olmayan mahallelerimiz için doğalgaz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz 2019 yılı Mart ayından itibaren AGDAŞ ile sürdürdüğümüz çalışmalar çerçevesinde 12 mahallemiz doğalgaz ile buluşmuştu. 8 mahallemiz içinde AGDAŞ ile görüşmelerimizi tamamladık ve geçen hafta çalışmalar başladı. Büyükesence, Küçükesence, Hasanbey, Kayalar Reşitbey, Kayalar Memduhiye, Yazılı, Ekinli ve Horozlar Mahallelerimizde inşallah yıl içerisinde çalışmalar tamamlanacak. AGDAŞ doğalgaz çalışmalarını sürdürürken bizde belediye olarak kendilerine yardımcı olacak ve aynı zamanda kazı sürecinde bozulan yollarımızı onaracağız. Hayırlı olsun” dedi.

Meclis toplantısı

Meclis Toplantısı Başkan Kılıç’ın konuşmalarının ardından 5 gündem maddesinin karara bağlanması ile tamamlandı. Başkan Fevzi Kılıç, “Alınan kararların ilçemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Erenler’imiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.