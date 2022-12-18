Erenler Çınar Çocuk Evi'nin temeli atılıyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Çınar Çocuk Evleri Projesi’nin dördüncü şubesi olacak Erenler Çınar Çocuk Evi’nin temelinin 21 Aralık’ta atılacağı açıklandı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in hayata geçirdiği İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi projesinin 4’üncü şubesi olan Erenler Çınar Çocuk Evi’nin temel atma töreni, 21 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek. İhale süreci tamamlanan ve yer teslimi yapılan alanda, kısa bir süre önce kazı çalışmalarına da başlanmıştı. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma çerçevesinde 655 metrekarelik alanda yapımına başlanan Erenler Çınar Çocuk Evi, yaklaşık 210 metrekare ve tek kat olarak projelendirildi. Erenler Çınar Çocuk Evi’nin etkinlik odaları ve derslikleri, çocuk oyun alanlarının yanı sıra bahçe peyzajıyla ise de çocukların doğayla iç içe olacağı şekilde tasarlandı. Mayıs ayı itibariyle hizmete hazır hale getirilmesi planlanan Erenler Çınar Çocuk Evi, bölgede önemli bir eksikliği tamamlamış olacak.

Çınar Çocuk Evi sayısı 4’e çıkıyor

Başkan Hürriyet’in seçim vaatlerinden olan Çınar Çocuk Evi Projesi, ilk olarak Yeşilova’da hayata geçirildi. İkinci öğretim yılının içerisinde olan Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nden sonra çalışmaların başladığı Tüysüzler Çınar Çocuk Evi de kısa süre içerisinde hizmete açılacak. Yakın zamanda temeli atılan Tepeköy Çınar Çocuk Evi’nin ardından Çarşamba günü temeli atılacak olan Erenler Çınar Çocuk Evi, projenin dördüncü şubesi olacak.