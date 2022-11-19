Erenler'de 15 sokak daha asfalt ile yenilendi

Asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Yeşiltepe Mahallemizde 6, Erenler Merkez Mahallemizde de 9 sokağımız asfalt ile baştan sona yenilendi” dedi.

Erenler’de altyapısı tamamlanan sokaklarda asfalt çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan Yeşiltepe Mahallesinde 6 sokak ile Erenler Merkez Mahallesinde 9 sokak asfalt ile baştan sona yenilendi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe genelinde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Başkan Fevzi Kılıç, “İlçemizin cadde ve sokaklarını alt ve üstyapısıyla yeniliyoruz. Yeşiltepe Mahallemizde 8044, 8046, 8075, 8077, 8050 ve 8079 no’lu sokaklarımızın ardından, Erenler Merkez Mahallemizde 1111, 1151, 1176, 1184, 1194, 1169, 1139, Nilüfer ve Menekşe sokaklarımız baştan sona yenilendi. İlçemiz genelinde çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Yenilenen sokaklarımızın vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Erenler’imiz için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” diye konuştu.