Erenler'de 2 cadde ve 26 sokak 10 bin ton asfaltla yenilendi

Erenler Belediyesi ilçe genelindeki devam eden çalışmaları çerçevesinde 2 cadde ve 26 sokağı, 10 bin ton asfalt kullanarak yenilendi.

İlçe genelinde başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları çerçevesinde Dilmen Mahallesi’nde altyapı çalışmaları tamamlanan 2 cadde ve 26 sokak baştan sona yenilendi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "İlçemiz genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dilmen Mahallemizde 1. etap çalışmalarımız çerçevesinde 2 caddemiz ve 26 sokağımız 10 bin ton asfalt ile baştan sona yenilendi. Dilmen Mahallemizde çalışmalar ‘2. Etap Alt ve Üstyapı Projesi’ ile devam edecek. Hayırlı olsun" dedi.