Erenler'de 8 sokak daha yenilendi

Erenler Merkez Mahallesinde 8 sokak 4 bin ton asfalt ile baştan sona yenilendi. Başkan Rahmi Şengül, ilçe genelinde alt ve üstyapı çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Erenler Belediyesi ilçe genelinde alt ve üstyapı çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Gerçekleşen çalışmalar çerçevesinde Erenler Merkez Mahallesinde 8 sokak 4 bin ton asfalt ile baştan sona yenilendi. Çalışmaları yerinde inceleyen Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, çalışmaların hızlı bir şekilde devam edeceğini ifade etti.

Başkan Rahmi Şengül, “Alt ve üstyapı çalışmalarımız ilçemiz genelinde devam ediyor. Bu çerçevede Erenler Merkez Mahallemizde 1268, 1260, 1199, 1264, 1262, 1272, Hanımeli ve Yan Yol isimli sokaklarımızı 4 bin ton asfalt ile yeniledik. Çalışmaların mahallemize ve bölge esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.