Erenler'de afet bilinci eğitimleri sürüyor

Erenler Belediyesi, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla eğitimlere devam ediyor. Programda konuşan Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Banu Yeşil, "Erenler Belediyesi olarak afet bilincini ilçemizde yaygınlaştırmak adına bu eğitimleri her kesime ulaşacak şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Erenler Belediyesi, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede, tüm belediye personelini kapsayan ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ belediye toplantı salonunda Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliği ile gerçekleştirildi. Eğitimlerde, AFAD personellerinden Eğitim Uzmanı Servet Akdeniz ve Arama Kurtarma Teknisyeni Hacı Bayram Polat; afetlere hazırlık, doğru davranış biçimleri ve acil durum anlarında yapılması gerekenler konusunda belediye personeline kapsamlı bilgiler aktardı.

Programda konuşan Erenler Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Yasemin Çelik, "Afetler, ne zaman ve nerede olacağını bilemediğimiz; ancak etkilerini azaltmanın bizim elimizde olduğu olaylardır. Bu nedenle afetlere hazırlık, yalnızca kurumların değil, toplumun her bireyinin sorumluluğudur. Erenler Belediyesi olarak bizler, her zaman olduğu gibi bugün de önleyici, bilinçlendirici ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren çalışmaların içindeyiz. Çünkü biliyoruz ki: hazırlıklı bir toplum, güçlü bir toplumdur" dedi.

Erenler Belediye Başkan Yardımcısı Banu Yeşil ise, "Gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler, bilinçli bir toplum inşasına atılacak güçlü adımlardır. Bu inançla, Erenler Belediyesi olarak afet bilincini ilçemizde yaygınlaştırmak adına bu eğitimleri her kesime ulaşacak şekilde sürdüreceğiz. Bu vesileyle, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tüm sosyal projelerde olduğu gibi bu projede de bizlere destek veren Erenler Belediye Başkanımız Sayın Şenol Dinç’e teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Erenler Belediyesinden yapılan açıklamada afetlerin önlenemez doğa olayları olduğu ancak doğru bilgi ve hazırlıkla can kayıplarının en aza indirilebileceğini vurgulanarak, bu tür eğitimlerin periyodik olarak sürdürüleceği ifade edildi.