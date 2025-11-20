Erenler'de afet farkındalık eğitimleri devam ediyor

Afet Farkındalık Eğitimlerinde öğrencilerle buluşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Bu eğitimler ile sizleri afetlere karşı bilinçlendirmeyi ve güvenli bir gelecek için farkındalık kazanmanızı hedefliyoruz" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından ilçedeki 12 okulu kapsayan ‘Afet Farkındalık Eğitimleri’ programı kapsamında Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde devam eden programa katıldı. Eğitimde öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Şenol Dinç, "Kıymetli çocuklarımız, burada alacağınız her bir eğitim çok önemli. İlginiz için her birinize teşekkür ediyorum. Bu eğitimler ile sizleri afetlere karşı bilinçlendirmeyi ve güvenli bir gelecek için farkındalık kazanmanızı hedefliyoruz" diye konuştu.