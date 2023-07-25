Erenler'de asfalt çalışmaları sürüyor

Erenler Merkez Mahallesindeki çalışmaları inceleyen Başkan Rahmi Şengül, 'Erenler Merkez Mahallemizde 8 sokağımızı asfalt ile baştan sona yenilemek için çalışmalarımıza başladık' dedi.

Erenler'de asfalt çalışmaları sürüyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Erenler Merkez Mahallesindeki çalışmaları inceleyen Başkan Rahmi Şengül, “Erenler Merkez Mahallemizde 8 sokağımızı asfalt ile baştan sona yenilemek için çalışmalarımıza başladık” dedi.

Erenler Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Erenler Merkez Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, 8 sokağı bünyesine katan çalışmalar çerçevesinde ekiplerin asfalt öncesi kazı çalışmalarına başladığını ifade etti. Şengül, “Erenler Merkez Mahallemizde 8 sokağımızı asfalt ile baştan sona yenilemek için çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimiz asfalt hazırlığı çerçevesinde kazı ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Akabinde 8 sokağımızı 4 bin ton asfalt ile yenileyeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.