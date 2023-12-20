Erenler'de asfalt mesaisi sürüyor

Erenler Belediyesi ilçe genelinde asfalt serim işlemlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Sokak ve caddelerin yenilendiği Erenler’de son olarak Bekirpaşa Mahallesinde kilitli parke ve asfalt çalışması tamamlandı. Ekipler, Büyükesence Mahallesinde 26 ve 27. Caddelerde asfalt çalışmasına başladı. Çalışma hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, “İlçemizde cadde ve sokaklarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Bekirpaşa Mahallemizde yoğun olarak vatandaşlarımızın kullandığı yollarımızda bozukluklar vardı. Bir kısmını kilitli parke bir kısmını da asfalt ile baştan sona yeniledik. Büyükesence Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmalarımız çerçevesinde 26 ve 27 No’lu Caddelerimizi asfalt ile baştan sona yeniliyoruz” dedi.