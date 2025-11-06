Erenler'de asfalt mesaisi tüm hızıyla sürüyor

Erenler Belediyesi ilçe yollarını modern, güvenli ve konforlu hale getirmek için yürüttüğü asfalt çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Erenler Belediyesi, ilçenin dört bir yanında başlattığı kapsamlı asfalt yenileme ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde kış aylarına girilmeden önce bozuk ve yıpranmış yolların yenilenmesi için yoğun bir mesai harcanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Erenler’in her mahallesine eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Yol konforu vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen bir unsur. Bu sebeple asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Fen İşleri ekiplerimiz gece gündüz sahada. Erenler’in yollarını modern, güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek" dedi.