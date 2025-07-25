Erenler'de ilaçlama çalışmaları titizlikle sürüyor

Erenler Belediyesi; sinek, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını ilçe genelinde titizlikle sürdürüyor.

Erenler ilçesinde vatandaşların rahat bir yaz ayı geçirmesi için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Mart ayında larva ilaçlama çalışmalarına başlayan ekipler, Haziran ayından bu yana da sinek, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Erenler Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlçemizdeki ilaçlama çalışmalarımızı titizlik ve dikkat çerçevesinde sürdürüyoruz. Mart ayında başladığımız larva ilaçlamalarının ardından başladığımız sinek, sivrisinek ve haşere ilaçlamalarımız devam ediyor. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak amacıyla mahalle mahalle ilaçlama çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.