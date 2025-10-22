Erenler'de Kabak Festivali heyecanı başlıyor

Erenler Belediyesi Kabak Festivali 23-24-25 Ekim tarihlerinde Belediye Kapalı Pazar Yerinde gerçekleşecek. Başkan Şenol Dinç, "Hep birlikte bu heyecanı yaşamak, soframıza ve toprağımıza sahip çıkmak için sizleri ve sevdiklerinizi bu güzel buluşmaya davet ediyorum" dedi.

Erenler Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Erenler Kabak Festivali, 23-24-25 Ekim tarihleri arasında Belediye Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek festivalde, kabak temalı lezzetlerden yarışmalara, konserlerden çocuk etkinliklerine kadar dolu dolu bir program katılımcıları bekliyor. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, yaptığı açıklamada tüm vatandaşları festivale davet ederek, "Kıymetli Erenler’li hemşehrilerim; ilçemizin verimli topraklarında yetişen, sofralarımızın geleneksel tatlarından biri olan kabak ürününü tanıtmak, üreticimize destek olmak, kültürümüzü yaşatmak ve hemşehrilerimizle birlikte keyifli bir etkinlikte buluşmak amacıyla bu yıl ilkini düzenlediğimiz Erenler Kabak Festivali’ne sizleri büyük bir memnuniyetle davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Dinç, "23-24-25 Ekim tarihlerinde Erenler’de dolu dolu üç gün sürecek festivalimizde, kabak temalı lezzetlerden yarışmalara, konserlerden el emeği ürünlerin sergileneceği stantlara, çocuklara yönelik eğlenceli etkinliklerden kültürel gösterilere kadar her yaşa hitap eden birçok program sizleri bekliyor olacak. Festival boyunca, yöresel kabak yemeklerinin ve tatlılarının sunulacağı lezzet alanları, kabak üreticilerimizin yer alacağı tanıtım stantları, el emeği ürünlerin sergileneceği yerel pazar, konserler, sahne gösterileri ve sürpriz sanatçılar, çocuklarımıza özel etkinlik alanları ve atölyeler ile Erenler’de birlik ve beraberlik içerisinde unutulmaz bir festival atmosferi oluşturacağız. Amacımız sadece eğlenmek değil; aynı zamanda tarımımızı desteklemek, yerli üretimi ön plana çıkarmak ve kültürel değerlerimizi yaşatarak gelecek nesillere aktarmaktır. Hep birlikte bu heyecanı yaşamak, soframıza ve toprağımıza sahip çıkmak için sizleri ve sevdiklerinizi bu güzel buluşmaya davet ediyorum. İlkini gerçekleştireceğimiz bu festivalin geleneksel hale gelmesini, Erenler’imizin adının tarım, kültür ve festivallerle anılmasını temenni ediyorum. Katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır" şeklinde konuştu.