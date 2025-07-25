Erenler'de Kent Akademisi kayıtları devam ediyor

2026 yılında liseye ve üniversiteye hazırlanacak olan öğrenciler için ücretsiz kurs imkanı sağlayan Erenler Belediyesi Kent Akademisi projesinde kayıtlar devam ediyor.

Erenler Belediyesi, geleceğe değer katacak ve topluma faydalı olacak proje ve çalışmalara devam ediyor. Erenler Kent Akademisi çatısı altında gerçekleşecek olan proje çerçevesinde 2026 yılında yapılacak olan LGS ve YKS’ye hazırlanacak öğrencilere online ücretsiz kurs imkanı için kayıtlar sürüyor. Proje çerçevesinde Erenler Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bilgi ve teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği 21. yüzyılda, çocuklarımızın çağın gerekliliklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmeleri en büyük önceliğimizdir. Bu anlayışla, 2026 yılında liseye ve üniversiteye hazırlanacak olan öğrencilerimiz için ücretsiz kurs çalışmamız olan Erenler Kent Akademisi kayıtları devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Kent Akademisi, yapay zeka destekli eğitim materyalleri, konu anlatım videoları, deneme sınavları, dijital kitaplar, etkinlikler ve pek çok zengin içerik bulunan bir platform. Proje çerçevesinde öğrenciler istedikleri zaman, istedikleri derste kendilerini geliştirebilme imkanı bulacak. Erenler Kent Akademisine kayıt olmak için ise ; www.erenler.bel.tr/ adresi üzerinden Kent Akademisi YKS-LGS Başvurusu sekmesinden ulakbel.erenler.bel.tr/WebBasvuru/lgs-yks-basvuru#/ linki açılacak, ardından çıkan form doldurulacak ve başvuru sonucu 3 gün içerisinde SMS yoluyla tarafınıza gönderilecek. Proje konusunda detaylı bilgi için 4442554 no’lu telefonu aranabilecek.