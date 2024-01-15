Erenler'de o Kütüphane ve Etüt Merkezi projesi için ilk kazma vuruluyor

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, “Erenler’imizin ilk Kütüphane ve Etüt Merkezi için ihalemiz ve yapım işini almayı hak kazanan firmaya yer teslim işlemimiz gerçekleşti. Firma çalışmalarına bu hafta içerisinde başlıyor” dedi.

Erenler ilçesinin ilk Kütüphanesi olma özelliğini taşıyacak olan Kütüphane ve Etüt Merkezi için Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, güzel haberi paylaştı. Başkan Rahmi Şengül, “Erenler’imizin ilk Kütüphane ve Etüt Merkezi için ihalemiz ve yapım işini almayı hak kazanan firmaya yer teslim işlemimiz gerçekleşti. Firma çalışmalarına bu hafta içerisinde başlıyor” dedi.

Başkan Şengül, “İhale bedeli 43 Milyon 80 Bin TL olan projemiz, 884 metrekarelik alan üzerinde dükkan üstü 2 kat şeklinde tasarlandı. Firmanın yapım gün süresi ise 244 gün. Fevzi Kılıç Kütüphane ve Etüt Merkezi’nin şimdiden güzel Erenler’imize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.