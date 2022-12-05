Erenler'de yılın son meclisi gerçekleşti

Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “2022 yılını bu ay ile birlikte geride bırakıyoruz. Gerek göreve geldiğimiz 2019 Nisan ayı itibari ile gerek 2022 yılı içerisinde Erenler’imiz için hep birlikte güzel işler için mücadele verdik. Hamdolsun da bu çalışmaların sonucunu hizmet ile alıyoruz” dedi.

Erenler Belediyesinde 2022 yılının son meclis toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleşti. Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmaları ile başlayan Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Fevzi Kılıç’ın Kasım ayında gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi vermesi ile devam etti. Toplantı 13 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanması ile tamamlandı.

Gündem dışı konuşmaların ardından Başkan Fevzi Kılıç, “2022 yılını bu ay ile birlikte geride bırakıyoruz. Gerek göreve geldiğimiz 2019 Nisan ayı itibari ile gerek 2022 yılı içerisinde Erenler’imiz için hep birlikte güzel işler için mücadele verdik. Hamdolsun da bu çalışmaların sonucunu hizmet ile alıyoruz” dedi. Kasım Ayı içerisinde Fen İşleri Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, “Kamışlı Mahallemizde ilk olarak doğalgaz ve altyapı sorunu giderildi. Son olarak bizde asfalt çalışmamız ile mahallemizin yollarını baştan sona yeniledik. Kasım ayı itibari ile çalışmalar tamamlandı, hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Kılıç, “Hacıoğlu Mahallemizde 2020 yılında 1. Etap alt ve üstyapı çalışmaları çerçevesinde 25 sokağımızı alt ve üstyapısı ile yenilemiştik. Bu yıl ise 2. Etap çalışmalarımızı başlatmıştık. 22 sokağımızda altyapı, asfalt, beton yol ve tretuvar çalışmalarımız bugün itibari ile tamamlandı. Hayırlı olsun. Altyapı çalışmaları tamamlanan ve SEDAŞ’ın elektrik hatlarını yerin altına aldığı Cumhuriyet Caddemizde sıra asfalt ve tretuvara geldi. Şuanda ekiplerimiz asfalt çalışması için caddemizde kazı çalışmalarını sürdürüyor. Caddemiz, çalışmalar tamamlandığında çok güzel bir görünüme sahip olacak. Ben şimdiden vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Fevzi Kılıç’ın konuşmalarının ardından meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ile devam etti. 13 gündem maddesi karara bağlanırken Başkan Kılıç, “Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Erenler’imiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.