Erenler'deki o mahalle baştan sona yenilendi

Erenler Belediyesi ekipleri, Dilmen Mahallesinde 4 cadde ve 36 sokağı 17 bin ton asfaltla yeniledi.

Erenler Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Dilmen Mahallesinde 2. etap alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, "Dilmen Mahallemizde alt ve üstyapı atağımız devam ediyor. 1. etabında 2 caddemizi ve 26 sokağımızı altyapısıyla yenilediğimiz ve devamında 10 bin ton asfalt serdiğimiz Dilmen Mahallemizde, 2. etap çalışmalarımızda da sona geldik. 2. etabımızda 2 cadde ve 10 sokağımızda önce SASKİ altyapı çalışmalarını gerçekleştirdi ve akabinde bizde 7 bin ton asfalt ile cadde ve sokaklarımızı baştan sona yeniledik. Çalışmaların Dilmen Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.