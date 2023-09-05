Erenler ilçesinin altyapısı için büyük adım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler ilçesinin altyapısına güç katacak 60 milyon TL maliyetli projenin ikinci etabına yapılan törenle başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, şehrin güçlü bir altyapı ağına kavuşması için mesai harcıyor. Kırsal bölgelerde ve şehrin merkezinde hayati çalışmalara imza atan Büyükşehir, toplamda 60 milyon TL maliyetli projenin ikinci etabını başlattı. 5 bin 260 metre içme suyu, 2 bin 266 metre yağmur suyu, 176 yağmur suyu ızgarası, 3 yangın hidrant montajını kapsayan bu etap, Dilmen Mahallesi’nin altyapısı için tarihi bir çalışma olacak. Bölgeye kesintisiz bir içme suyu teminini sağlayacak proje, aynı zamanda yoğun yağışlarda sel ve su baskınlarının oluşmasını önleyecek.

Sakarya’nın her köşesinde çalışmalar yürüttüklerini aktaran Sakaya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bugün, 60 milyon TL değerinde gerçekleştirdiğimiz dev altyapı projemizin ikinci etabına başlama şerefine nail olmanın gururunu yaşıyoruz. Şehrimizin güçlü altyapı ağının devamlılığı ve Dilmen Mahallemizin sakinleri için hayata geçirdiğimiz bu altyapı projemiz, vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakma sözümüzün de bir yansımasıdır” dedi.

“Sakarya’mızın refahına da katkı sağlamış olacağız”

Çalışmalarla şehri güçlendirdiklerini ifade eden Yüce, “Altyapı çalışmalarımız sayesinde bölgedeki yoğun yağışların sebebiyet verebileceği her türlü su birikintisine ve baskınına çözüm kavuşturmuş olacak, hayata geçirilecek içme suyu hattı ile kesintisiz ve sağlıklı içme suyunu vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Bu projemizin tamamlanmasıyla sadece bir mahallemizin değil, tüm Sakarya’mızın refahına da katkı sağlamış olacağız. Gönül belediyeciliği anlayışı, vatandaşlarımızla sürekli diyalog halinde olmayı, onların ihtiyaçlarını anlayıp çözüm üretmeyi gerektirir” diye konuştu.

“Dilmen’i sil baştan yenileyeceğiz”

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül ise “Güzel ilçemizin en orta noktasında Dilmen’de Büyükşehir ile birlikte çalışmalarımızı koordineli bir şekilde yürütüyoruz. 1. Etap çalışmalarımız 2 cadde ve 26 sokakla beraber tamamlamış olduk. 10 bin ton asfaltlama sonrası kaldırım çalışmalarımızda son noktaya geldi. Bugün burada lansmanını gerçekleştirdiğimiz 2. etap çalışmalarımızda ise 1 cadde ve 10 sokağımızla Dilmen’i sil baştan yenileyeceğiz” şeklinde konuştu.