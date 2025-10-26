Ergene'de çiftlikte silah operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesinde bir çiftlikte ruhsatsız silah bulundurulduğu yönünde istihbarat aldı. Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 6 av tüfeği, 2 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.A. ve A.A. isimli şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince çıkarıldıkları mahkemece her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.