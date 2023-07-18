Ergene'de kadın futbolu projesi başladı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kadın futbolu projesi başladı.

Çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle paydaş olarak Kadın Futbolu Projesi başlatıldı.

Ergene Ulaş Futbol Sahasında, her hafta Salı ve Perşembe günleri 17.00 ile 19.00 saatleri arasında devam eden çalışmalarda genç kızların istekli olduğu ve çalışmalarda keyifli zamanlar geçirdikleri kaydedildi.