Ergene'de okul sporları turnuvası başladı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri için okul sporları turnuvası başladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile paydaş olarak gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde yer alan okul sporları turnuvası başladı.

Ergene Anadolu Lisesi ve Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında gerçekleşen futbol müsabakası, Ulaş Mahallesi Ulaş Futbol Sahası’nda başladı. Futbol branşının dışında voleybol, boççe ve dart branşlarında da gerçekleşmesi planlanan faaliyetler, gençlik haftası süresince devam edecek.

Voleybol genç kızlar kategorisinde ise Ergene Anadolu Lisesi ile Eren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız takımları karşılaştı. Mücadeleyi yakından takip eden Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı ile Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hidayet Göktaç müsabakalarda mücadele eden tüm gençlere ve sahada emeği geçen tüm personele başarılar diledi.