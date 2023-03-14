Ergene'de satranç turnuvası düzenlenecek

Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi anısına satranç turnuvası düzenlenecek. Turnuva 18-19 Mart tarihlerinde Marmaracık Mahallesi’nde yer alan Ergene Belediyesi Göl Restoran’da gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek olan turnuva ile ilgili olarak Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, ”18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Satranç Turnuvası 18 - 19 Mart 2023 tarihinde Ergene Göl Restoranda gerçekleştirilecektir. 3 ayrı kategoride düzenlenecek müsabakalara sporcu öğrenciler 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı ile açık kategorilerde yarışılabilecektir. Her kategoride ilk 3 dereceye hak kazanan sporculara ve ilk 3 bayan sporcuya madalya verilecektir. Tüm detaylar yönergede belirtilmiştir” denildi.

2013 - 2014 - 2015 ve 2016 doğumlu sporcu öğrencilerin katılabileceği satranç turnuvasına katılacak olan çocuklardan, deprem felaketinden etkilenen çocukların yaralarını sarmak ve acılarını bir nebze de olsa hafifletmek için turnuvaya gelirken, deprem bölgesine gönderilmek üzere yanlarında oyuncak getirmeleri de istendi.