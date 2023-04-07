Ergene'de trafik kazası: 2 yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobile arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobile arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, İstanbul yolu üzeri Ergene ilçesi Marmaracık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden Lezgin Ç. idaresindeki kamyonet, aynı yönde seyreden Orhan Ö. yönetimindeki 34 EF 1137 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada kamyonet sürücüsü Lezgin Ç. ve yolcu Fahrettin İ. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili Ergene Yeşiltepe - Sağlık Polis Merkezi Amirliğince soruşturma başlatıldı.