Ergene'de Ulusal Düzey Tatbikat hazırlıkları konuşuldu

26 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul-Adalar merkezli Ulusal Düzey Tatbikatı öncesinde hazırlık çalışmaları ve afet gruplarının güncel durumlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı Ergene Kaymakamlığı’nda yapıldı.

Tekirdağ’ın Ergene Kaymakamı Kadir Duman’ın başkanlık ettiği toplantıya, ilgili kurum müdürleri, afet ve acil durum ekipleri ile yerel yöneticiler katıldı. Toplantıda, tatbikat kapsamında yürütülecek koordinasyon çalışmaları, müdahale planları ve muhtemel afet senaryoları masaya yatırıldı.

Kaymakam Duman, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca, 26 Kasım’da yapılacak Ulusal Düzey Tatbikatı sırasında Ergene ilçesindeki kurumların görev dağılımları ve toplanma alanlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. Afet gruplarının güncel çalışmaları değerlendirildi ve muhtemel senaryolara yönelik hazırlık planları gözden geçirildi.

Tatbikatın sadece bir prova değil, aynı zamanda afet bilincinin artırılması açısından önemli bir fırsat olduğu vurgulandı.