Ergene'de yaz spor okulları açıldı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yaz dönemi boyunca devam edecek GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları açıldı. Çuval yarışı, halat çekme, basketbol, voleybol ve hunilere çember geçirme oyunları oynayan sporcular, keyifli vakit geçirdi.

Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün yürüttüğü Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de paydaş olarak katıldığı faaliyetlerde yaz dönemi boyunca devam edecek olan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları açılış töreni Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu Spor Salonu’nda Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, sporcular, öğrenciler ve velilerinde katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta katılım sağlayan sporcularla çuval yarışı, halat çekme, basketbol, voleybol ve hunilere çember geçirme oyunları oynandı.

Çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün gelişmesine katkı sağlamanın hedeflendiği faaliyetler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Ulaş Futbol Sahasında Futbol branşında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu Spor Salonunda basketbol ve voleybol branşlarında ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, yaz dönemi boyunca devam edecek olan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarının tüm çocuk ve gençlerin faydalanabilmesi için ücretsiz olduğunu, çocukların arkadaşlarıyla beraber bu imkanlardan faydalanması ve fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Kurslara katılmak isteyenlerin başvurularını Ergene Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve ilgili tesislerde çalışan antrenörlere faaliyetler süresince yapılabileceği de kaydedildi.