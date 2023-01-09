Ergene'deki kulüplere malzeme desteği

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren firmalar tarafından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne kazandırılan spor malzemeleri, ilçedeki spor kulüplerine ulaştırıldı.

Ergene ilçesinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların spora ve sporcuya destek olmak maksadıyla Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ulaştırdığı salon sporları malzemeleri, ilgili alanlarda faaliyet gösteren kulüplere ulaştırıldı. Sporu ve sporcuyu her zaman desteklediklerini kaydeden Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, "Malzemelerin tedarik edilmesi konusunda katkı sağlayan firmalarımız ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.