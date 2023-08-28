Ergene'deki okullarda yeni dönem hazırlıkları sürüyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yer alan eğitim ve öğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları sürüyor.

Ergene’deki okullarda 4 Eylül 2023 günü başlayacak olan oryantasyon süreci öncesinde yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar devam ediyor. Hazırlıkların yerinde incelenmesi amacıyla Ergene İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hidayet Göktaç ve Serap Dibek Karamehmet ve Velimeşe Mahallelerindeki okullarda hazırlıkları yerinde incelediler.

Genel olarak okullarda 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı için gerekli hazırlıkların devam ettiği görülen incelemelerde Şube Müdürleri Hidayet Göktaç ve Serap Dibek tarafından ilçe genelindeki tüm okulların yöneticilerine 4 Eylül 2023 tarihine kadar hazırlıkların tamamlanmasına yönelik gerekli uyarılar yapıldı.