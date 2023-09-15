Ergene Kaymakamı Duman görevine başladı

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'nın Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gaziantep Şahinbey Kaymakamlığı görevine atanmasının ardından aynı kararname ile Şanlıurfa Birecik Kaymakamlığından Ergene Kaymakamı olarak görevlendirilen Kadir Duman görevine başladı.

Ergene Kaymakamı Duman görevine başladı
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Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’nın Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gaziantep Şahinbey Kaymakamlığı görevine atanmasının ardından aynı kararname ile Şanlıurfa Birecik Kaymakamlığından Ergene Kaymakamı olarak görevlendirilen Kadir Duman görevine başladı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesine hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğu içerisinde olduğunu kaydeden Kaymakam Duman tüm kurumlarla işbirliği içerisinde el birliğiyle Ergene’ye hizmet edeceklerini ifade ederek, “Tüm Ergeneli hemşehrilerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Ergene Kaymakamı Kadir Duman, ilk olarak makamında birim müdürlerinden Ergene’ye dair bilgiler alırken, daha sonra hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etti.