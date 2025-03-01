Ergene Nehri kenarında ceset bulundu

Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde nehir kenarında bir ceset bulundu.

Ergene Nehri kenarında ceset bulundu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Kırklareli’ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde nehir kenarında bir ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün öğleden sonra Lüleburgaz ilçesine bağlı Karamusul köyünden geçen Ergene Nehri’nin kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından bölgede detaylı inceleme yapıldı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.

Cesedin kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.