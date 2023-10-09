Ergene'nin çocukları takımına sahip çıkıyor projesi başladı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi sınırlarındaki ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören, kırsal bölgede yaşayan dezavantajlı çocukların akademik başarılarının yanı sıra sportif ve sosyal zenginliklerin tanıtılması amacıyla başlatılan, toplamda 975 öğrencinin katılmasının hedeflendiği projenin ilk buluşma gerçekleştirildi.

Ergene Kaymakamlığı çatısı altında Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ergene Velimeşespor Kulübü’nün paydaş olarak gerçekleştirdiği ‘Ergene’nin Çocukları Takımına Sahip Çıkıyor’ projesi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda hayat buldu.

Proje çerçevesinde 50’yi aşkın öğrenci öğretmenleri nezaretinde tribünlerdeki yerlerini alarak Tekirdağ’ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor’un Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda Elazığspor takımı ile karşı karşıya geldiği TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta karşılaşmasını izledi. Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, Velimeşespor Başkanı Serkan Bezgin de tribünlerde yer alan öğrencileri yalnız bırakmadı. Gerçekleştirilen faaliyete katılım sağlayan ve bir hayli heyecanlı oldukları gözlenen öğrencilerin Ergene’nin takımı Ergene Velimeşespor’a destek olmak için tek yürek oldu.