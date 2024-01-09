Ergene Velimeşespor'dan kadroya iki takviye

Tekirdağ’ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligin ikinci yarısı öncesi kadrosunu yeni isimlerle güçlendiriyor. İlk yarının sona ermesiyle birlikte ikinci yarı hazırlıklarına vakit kaybetmeden başlayan ve bu doğrultuda Antalya’da kampa giren Ergene Velimeşespor, hazırlıklarını burada Teknik Direktör Özgür Sağlam nezaretinde sürdürüyor.

Kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni isimleri de takıma kazandıran Ergene Velimeşespor, iki yeni orta saha oyuncusu ile anlaşma sağlayarak kamp çalışmalarına dahil etti.

Konuya ilişkin olarak Ergene Velimeşespor kulübünden yapılan açıklamada, “Ligin ilk yarısında Bergama Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Mete Karahan ve Orduspor 1967 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Kadir Taşoğlu takımımızın Antalya kampına katıldı. İkinci yarıda Ergene Velimeşespor’un başarısı için mücadele edecek olan sporcularımıza mavi beyazlı forma altında başarılar dileriz” denildi.