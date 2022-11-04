Ergeneli sporculardan Avrupa şampiyonluğu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Esinspor’un sporcuları olarak Velimeşe Mahallesi’nden Antalya’da düzenlenen Kempo Avrupa Şampiyonasına katılan sporcular büyük başarılara imza attı.

Avrupa Şampiyonası’nda 60 kiloda üst genç büyükler kategorisinde ikbal Öztürk Avrupa şampiyonluğu kazanırken, alt genç kategorisinde ise Nisanur El Avrupa üçüncüsü oldu. Avrupa şampiyonu olan İkbal Öztürk ile Avrupa üçüncüsü Nisanur El, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’yı antrenörleri Gökhan Beydeş ve Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı ile birlikte makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Antrenör Gökhan Beydeş her daim vermiş olduğu destek ve katkılardan dolayı Ergene Kaymakamı Taşçı’ya teşekkür ederken yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Taşçı da sporcularımızın kazanmış olduğu başarılardan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirtti ve başarılarının artarak devam edeceğine inandığını ifade etti.

Ziyaretin ardından başarılı sporcular ve antrenörlerine hediye veren kaymakam Taşçı, günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.