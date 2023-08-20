Ergi Kırkın, Chinese Tapei'de şampiyon
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Chinise Tapei'de düzenlenen toplamda 25 bin dolar ödüllü Formosa Cup turnuvasında set kaybetmeden şampiyonluğa ulaştı.
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Chinise Tapei’de düzenlenen toplamda 25 bin dolar ödüllü Formosa Cup turnuvasında set kaybetmeden şampiyonluğa ulaştı.
Tainan’da toprak zeminde gerçekleşen organizasyon etkili mücadelelere sahne oldu. Japon ve Chinese Taipeili rakiplerini yenerek set kaybı yaşamadan finale ilerleyen 24 yaşındaki milli sporcu Ergi Kırkın, finalde Japon raket Makoto Ochi ile karşılaştı. Ochi’yi 1 saat 19 dakikada 6-0, 6-2’lik setlerle yenen Kırkın toplamda 11 kez, M25 düzeyinde ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti.