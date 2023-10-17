Ergin Ataman: 'Sahada aslında karakterimizi gösteremedik'

Panathinaikos’un koçu Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, “Savaştık ama skoru değiştiremedik” dedi.

Euroleague’in 3. haftasında Panathinaikos, deplasmanda Fenerbahçe Beko’ya 83-69 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Panathinaikos’un koçu Ergin Ataman basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok fazla hata yaptıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Ergin Ataman, “Çok top kayıplarımız oldu. Guduric ve Wilbekin’e kolay sayılar verdik. Sahada aslında karakterimizi gösteremedik. Korkunç gibi oynadık. 20 sayı geriye düşünce de tekrar geri dönmeye çalıştık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. 4. çeyrekte basketbolumuzu oynadık. Savaştık ama deplasman maçında Fenerbahçe’ye karşı sonucu değiştiremedik” şeklinde konuştu.