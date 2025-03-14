Ergül: 'Cildinizi mevsimsel değişimlere karşı güçlendirin'

Cildin sadece soğuk havalarda değil, mevsim değişikliklerinde de bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten Öğr. Gör. Leyla Cesaret Ergül, "Soğuk hava, cildin kuruyup çatlamasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle doğru bakımla cildin temizlenmesi ve nemlendirilmesi büyük önem taşır" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi Leyla Cesaret Ergül, mevsim geçişlerinde cilt sağlığının korunmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cildin sadece soğuk havalarda değil, mevsim değişikliklerinde de bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten Öğr. Gör. Leyla Cesaret Ergül, "Deri, vücudumuzun en büyük organıdır ve dış etkenlere karşı koruyucu bir bariyer oluşturur. Soğuk hava, cildin kuruyup çatlamasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle doğru bakımla cildin temizlenmesi ve nemlendirilmesi büyük önem taşır" dedi.

"Düzenli cilt bakım rutinleri oluşturmak önemli"

Özellikle soğuk havalarda ellerde ve yüzde görülen kuruluk, kaşıntı ve egzama problemlerine dikkat çeken Öğr. Gör. Ergül, "Cildin nem kaybını önlemek ve yıpranmasını engellemek için düzenli cilt bakım rutinleri oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Mevsim geçişlerinde değişen hava koşullarının cilt tiplerine göre farklı etkiler oluşturduğunu belirten Ergül, "Soğuyan havalarla birlikte cilt gözenekleri sıkılaşır, sebum üretimi artar ve dolaşım sistemi kan akışını azaltır. Bu durum, cildin yeterince beslenememesine ve mat bir görünüm almasına yol açar. Dolayısıyla cildin bu değişime uyum sağlaması için bazı tedbirler alınmalıdır" diye konuştu.

Cilt temizliğinin bakımın en temel adımı olduğunu vurgulayan Ergül, "Temiz olmayan ve gözenekleri tıkalı bir cilde hangi ürünü uygularsanız uygulayın etkili bir sonuç almanız mümkün değildir. Düzenli cilt temizliği, cildin doğal nemini korumasını sağlar ve zararlı çevresel etkileri en aza indirir" açıklamasında bulundu.

"Yetersiz su tüketimi cildin matlaşmasına yol açar"

Kullanılacak ürünlerin pH dengesine uygun olması gerektiğini, cilt tipine uygun olmayan ürünlerin ciltte kuruluk, kızarıklık, akne, enfeksiyon ve alerjiye neden olabileceğini belirten Öğr. Gör. Ergül, "Özellikle kuru ciltler, mevsim geçişlerinden en fazla etkilenen gruptadır ve yoğun nem desteğine ihtiyaç duyar. Yağlı ciltler ise su bazlı ürünler kullanarak ciltlerini nemlendirmeli, gözeneklerini temiz tutmalıdır" dedi.

Cilt sağlığının yalnızca dışarıdan yapılan bakımlarla korunamayacağını ifade eden Ergül, su tüketimi, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzının cilt üzerindeki önemine değinerek, "Günlük yeterli su tüketimi, cilt sağlığı açısından kritik bir faktördür. Yetersiz su tüketimi, dolaşım sistemini ve sindirimi olumsuz etkileyerek cildin matlaşmasına ve toksinlerin atılamamasına yol açar" diye konuştu.

Ergül ayrıca, protein, Omega-3, Selenyum, A, C ve E vitaminlerinden zengin besinlerin tüketilmesinin cilt sağlığını desteklediğini belirtti.

"Cilt bakım ürünleri, cildin değişen ihtiyaçlarına uygun içerikte olmalı"

Cilt bakımının kişiye özel olması gerektiğinin altını çizen Öğr. Gör. Ergül, düzenli bakımın önemini şu sözlerle vurguladı:

"Cilt bakımı sadece mevsim geçişlerinde değil, yıl boyunca düzenli olarak yapılmalıdır. Yaşam şekli, seyahat sıklığı, dışarıda geçirilen süre, sigara ve alkol kullanımı gibi faktörler cilt bakım rutinlerini etkileyen unsurlar arasındadır. Bu nedenle mevsim geçişlerinde bakım ürünlerini seçerken de cildin değişen ihtiyaçlarına uygun içerikler tercih edilmelidir."

Cildin sağlıklı ve genç kalması için dengeli beslenme, düzenli uyku, stresten uzak bir yaşam ve egzersizin önemine değinen Öğr. Gör. Leyla Cesaret Ergül, "Cilt sağlığınızdan maksimum verim almak için içten ve dıştan destek sağlamak büyük önem taşır" diyerek sözlerini noktaladı.