Erhan Ernak: 'Çok istedik ve başardık'

Avrupa Kupası'nı kazanan Bahçeşehir Koleji'nde Başantrenör Erhan Ernak maçın ardından kupayı çok istediklerini ve bunu başardıklarını söyledi.

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  • 27.04.2022 22:56
  • Güncelleme: 27.04.2022 23:40
Erhan Ernak: 'Çok istedik ve başardık'
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Avrupa Kupası’nı kazanan Bahçeşehir Koleji’nde Başantrenör Erhan Ernak maçın ardından kupayı çok istediklerini ve bunu başardıklarını söyledi.

FIBA Avrupa Kupası Finali’nde Reggio Emilia’yı iki maç sonunda geçerek kupanın sahibi olan Bahçeşehir Koleji’nde Başantrenör Erhan Ernak, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Maçı çok istediklerini ve bunu başardıklarını söyleyen Ernak, “İlk maçta deplasmanda, sahasında yenilmemiş bir takımla karşılaşmıştık ve bu 1 hafta boyunca dersimize çok ciddi çalıştık. Başarılı olduk. Burada 13 bin 500 taraftar ve evlerinde bizi destekleyenler, bizim sahadaki 6. oyuncumuz oldu. Atış kaçırdık, savunma hatası yaptık ama moralimiz bozulmadı, bizi motive ettiler. Özel bir teşekkürü hak ediyorlar. Başkanımız, yönetimimiz Şampiyonlar Ligi ve Euroleague’e kadar giden hedeflerini her zaman açıklıyorlar. Biz teknik ekip olarak içinde bulunduğumuz her organizasyonda iddialı olacağız. Her yarışmada varız” ifadelerini kullandı.

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İHA

SHA Editör
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