Erhan Kuşkapan: '2024 Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz zirve'

Ampute Futbol Milli Takımı Kaleci Antrenörü Erhan Kuşkapan, genç bir jenerasyona sahip olduklarını dile getirerek, “2024 Avrupa Şampiyonası’nda hedefimiz zirve” dedi.

2021 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşayan Ampute Futbol Milli Takımı’nın kaleci antrenörü Erhan Kuşkapan, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Ellerinde bulunan genç jenerasyon ile uzun yıllar kupaların en büyük favorisi olacaklarını dile getiren Erhan Kuşkapan, “14 yıl profesyonel futbol oynadıktan sonra antrenörlüğe başladım. 2020-2021 sezonunda Bugsaşspor’da teknik direktörlük yaptım. Hem oyuncu hem de antrenör olarak görev yaptığım bu dönemde profesyonel liglerde görev alan en genç teknik direktör olarak görev alıyordum. Şu anda Ampute Futbol Milli Takımı’nda kaleci antrenörlüğü görevini sürdürüyorum. Ekibimle 1 Avrupa şampiyonluğu 1 de dünya şampiyonluğu yaşadık. Şu anda İrlanda’da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedef Avrupa ve dünya şampiyonaları

Uluslararası arenada kupa kazanmaya devam etmek istediklerini söyleyen Kuşkapan, “Ampute Milli Takımı ile 2021’de Avrupa şampiyonu, 2022’de de dünya şampiyonu olduk. Üst üste iki büyük turnuvada zirvede yer aldık. Ay-yıldızlı formayı katıldığımız organizasyonlarda en tepeye çıkartmak bizim adımıza da gurur vericiydi. Haziran 2023’te EuroCup var. Polonya’da düzenlenecek ve 4 takımın katılacağı bir turnuva olacak. Bu organizasyonda da favori biziz ve mutlu sonla bitirmek için elimizden gelenin en iyisi yapacağız. 2024 yılında İrlanda’da düzenlenecek Avrupa şampiyonası ve 2026 yılında gerçekleşecek dünya şampiyonası, Ampute Milli Takımımızın asıl hedefleri konumunda. Hazırlıklarımızı da bu turnuvalara odaklı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Genç bir jenerasyona sahibiz”

Yaş ortalaması düşük bir ekip olduklarını dile getiren Erhan Kuşkapan, “2024 Avrupa Şampiyonası’na, son 2 Avrupa şampiyonu olarak katılacağız. Şampiyona İrlanda’da gerçekleşecek. Elemeler oynandıktan sonra rakiplerimiz belli olacak. Biz turnuvaya direkt katılım sağlayacağız. Son turnuvadan sonra Fatih Şentürk, milli takımı bıraktığını açıkladı. Ömer Güleryüz ve Kemal Güleç gibi tecrübeli oyunculara sahibiz. Ekibimizdeki yetenekli ve gelecek vadeden 97, 98 doğumlu oyuncularımız var. Genç bir jenerasyona sahip olduğumuzu ve önümüzdeki yıllarda boy göstereceğimiz turnuvalara ambargo koyacağımızı düşünüyorum. Son dünya şampiyonasında da yaş ortalamamız 24’tü. Organizasyonun en büyük favorisi yine biz olacağız. Kadromuz bize güven veriyor. Dünyada ampute futbolu bizden sorulacak. Bu konuda iddialıyız” şeklinde konuştu.

“Osman hoca hırslı, savaşçı ve mücadeleci bir yapıya sahip”

Milli takımın teknik direktörü Osman Çakmak’ın ekibinde bulunduğu için şanslı olduğunu aktaran Kaleci Antrenörü Kuşkapan, “Teknik direktörümüz Osman Çakmak, her şeyden önce bir gazi ve kendisine saygımız sonsuz. Kendisi Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) futbol oynarken benden kalecilerimizi çalıştırmamı istedi ve o şekilde tanışmış olduk. Osman hoca hırslı, savaşçı, mücadeleci bir yapıya sahip. 2017 yılında futbolcu olarak yaşadığı şampiyonluk var. Daha sonra antrenörlüğe adım attığı dönemde beni de ekibinde görmek istediğini söyledi ve birlikteliğimiz bu şekilde başladı. Avrupa ve dünya Şampiyonluğu için yola çıktık ve bu başarıları milli forma ile yaşadığımız için kendimizi çok şanslı hissediyorum. Ben normal futboldan gelen bir antrenörüm. Ampute Milli Takımı ile bu duyguları yaşamak çok gurur verici oldu” cümlelerine yer verdi.

“Kalecilerimiz Dünya futbolunda söz sahibi olacaktır”

Yerli kalecilerin eskiye göre daha şanslı olduğunu söyleyen Erhan Kuşkapan, “Ankaraspor’da 4 yıl kaleci olarak görev aldım. Bu dönemde Rıza Çalımbay, Hikmet Karaman, Aykut Kocaman gibi çok değerli insanla çalışma fırsatım oldu. Bundan 10 yıl önce ülkemizde genç kalecilere görev vermek nadir görülen bir durumdu. Şu anda bu durum değişti diyebiliriz. Gelecekte de bu durum daha umut verici görünüyor. Ben Türkiye’de Uğurcan Çakır’ı çok başarılı buluyorum. Ayrıca yakın gelecekte dünya futbolunda kelecilerimizin söz sahibi olacağını düşünüyorum. Ülkemizde yıllardır görev yapan Fernando Muslera da tartışmasız en iyi yabancı uyruklu kaleci diyebilirim” açıklamasını yaptı.

“Hedefim ileride Süper Lig’de görev almak”

Hedefleri doğrultusunda kariyerine devam ettiğini belirten Kuşkapan, “Şu an özel bir televizyon kanalında yorumculuk da yapıyorum. Genelde 2. Lig’de futbol oynayıp, antrenörlük yaptığım için programımız da daha çok 2. Lig üzerine. Tabii ki Süper Lig’i de yakından takip ediyoruz ve analizlerimizi yapıyoruz. Süper Lig’de son oynanan ve Beşiktaş’ın galibiyeti ile sonuçlanan derbi maçından sonra dengeler biraz değişir gibi oldu. Fakat kadro kalitesi ve genişliği de göz önüne alınırsa Galatasaray’ın şampiyonluk ipinin göğüsleyen takım olacağını düşünüyorum. Hedefim ileride Süper Lig’de görev almak ve Ampute Milli Takımı ile elde ettiğimiz başarıları üst liglerde de devam ettirmek” değerlendirmesinde bulundu.

“Milli takıma Sergen Yalçın yakışır”

Milli takımın yerli teknik direktörlere emanet edilmesi gerektiğine de vurgu yapan Erhan Kuşkapan, “Türkiye’de futbol artık belli bir seviyeye geldi. Tecrübe sahibi teknik direktörlerin bu konuda büyük pay sahibi olduğunu biliyorum. Ama artık ülkede yeni yüzleri görmeye hazır olduğumuzu düşünüyorum. A Milli Futbol Takımı’nın başında bir Türk teknik direktörün olması gerektiğini düşünüyorum. Ben Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünü çok beğeniyorum. Futbolculuk dönemi de seyir zevki yüksek yıllardı. Kendisini milli takımın başında görmek isteyenlerdenim” diyerek sözlerini tamamladı.