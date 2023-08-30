Erhan Kuşkapan: 'Futbolda İngiltere ne ise ampute futbolunda da Türkiye o seviyede'

Ampute Futbol A Milli Takım Antrenörü Erhan Kuşkapan, Türkiye’nin ampute futbolunda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Profesyonel anlamda ligleri olan tek ülkeyiz. Futbolda İngiltere ne ise, Ampute futbolunda da Türkiye o seviyede" dedi.

Ampute Futbol A Milli Takım Antrenörü Erhan Kuşkapan, D-Smart ekranlarında yayınlanan “Gündem Özel” programına konuk oldu. Ampute futbolu ile tanışma hikayesini anlatan Kuşkapan, "Ampute futbolundan 2017 yılına kadar haberim yoktu. Ampute Milli Takımı Avrupa Şampiyonu olduktan sonra dikkatimi çekti. Kaleci antrenörlüğü yapan arkadaşım bir gün bana, ’Türk Hava Kuvvetleri’nin takımında, gönüllü olarak kaleci antrenörlüğü yapar mısın?’ dedi. ’Vatan için bir uzvunu kaybetmiş abilerim ve kardeşlerim için seve seve yaparım’ dedim. Kaleci antrenörlüğü yaparken futbolculuk kariyerime de devam ediyordum. Süper Lig’de çok değerli hocalarla çalıştım. Ampute futbolu ile bu şekilde tanıştım. Osman Çakmak hocamla beraber Avrupa ve Dünya şampiyonluğu yaşadık. Normal futbolda bu şampiyonlukları kazanmak çok zor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ampute futbolunda çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Erhan Kuşkapan, "Ampute Milli Takımı çok düzgün oyunculara sahip. Profesyonel anlamda ligleri olan tek ülkeyiz. Futbolda İngiltere ne ise, Ampute futbolunda da Türkiye o seviyede. Ampute futbolunun maddi anlamda desteğe çok ihtiyacı var. Ampute futbolu 40’lı yaşlara kadar oynanabiliyor. Dünya Şampiyonu olduğumuz zaman yaş ortalamamız 26’ydı. Bu yüzden bir 10 yıl daha şampiyonluklara ambargo koyarız. Antrenörlerin işi futbolculardan daha zor. Antrenör iseniz 24-25 kişiyle uğraşmak zorundasınız. Futbolcu iseniz daha bireysel düşünebilirsiniz. Arkadaşlarımız bir mücadele vererek bugünlere geldikleri için psikolojik açıdan güçlü karakterde insanlar. Konu dünya şampiyonluğu olduğu zaman ister istemez bir stres oluyor. Psikologlarımız kadar malzemecilerimizin de fizyoterapistlerimizin de katkısı var. Dışarıdan bakınca şampiyonluk kolay gibi gözükebilir ancak işin arka planında çok daha zorlu bir süreç var. Alttan yeni sporcuları arayıp bulmamız gerekiyor. Çok fazla bulamıyorsunuz. Bu yüzden de ampute futboluna her anlamda destek gerekiyor" diye konuştu.