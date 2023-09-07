Eric Bailly: 'Şampiyon olmak ve daha fazlasını yapmak istiyorum'

Beşiktaş’ın yeni transferi Eric Bailly, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında iyi bir rekabet gördüğünü söyleyerek, "Bu sezon benim için önemli olacak. Geçen sene ligi Galatasaray kazandı, bu sene neden Beşiktaş şampiyon olmasın? Buraya kazanma mantalitesiyle geldim, şampiyon olmak ve daha fazlasını yapmak istiyorum” dedi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Fildişi Sahili Eric Bailly, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’a ve İstanbul’a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren 29 yaşındaki defans oyuncusu, “Beşiktaş’a geldim ve İstanbul’dayım. Şimdi iyi bir başlangıç yapmam gerek. Futbol tutkum ailemden geliyor. Ben çocukken babam tam anlamıyla bir futbol aşığıydı. Didier Drogba, Kolo Toure, Yaya Toure ve Didier Zokora gibi futbolcuları izleyerek büyüdüm. Onları izlemek bana profesyonel bir futbolcu olmam için ilham verdi” ifadelerini kullandı.

“Futbol kariyerimi başlatan olaylardan biriydi”

Burkina Faso’daki bir turnuvada dikkat çektiğini ve bunun dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Bailly, “Hayatımı değiştiren olay Burkina Faso’daki turnuvada gerçekleşti diyebilirim. Avrupa’daki Espanyol, Barcelona, Roma gibi önemli kulüplerin temsilcileri de bu turnuvayı izleyenler arasındaydı. Futbol kariyerimi başlatan olaylardan biriydi” diye konuştu.

“Bana Şenol Güneş hakkında çok güzel şeyler söyledi”

Galatasaraylı Zaha ve daha önce Şenol Güneş’in, Trabzonspor’u çalıştırdığı dönemde bordo-mavili formayı giyen Didier Zokora ile transfer öncesinde görüştüğünü söyleyen Eric Bailly, “Buraya gelmeden önce Zaha’yla konuştum. Onun Galatasaray’a gittiğini biliyordum, o da beni Galatasaray’a getirmek istiyordu. Şenol Güneş’le Trabzonspor’da beraber çalışan Zokora’yla daha çok konuştum. Bana Şenol Güneş hakkında çok güzel şeyler söyledi. Daha sonra Şenol Güneş’le konuştuğumda da güven duydum. Bu yüzden burayı tercih ettim. Onun hakkında hep iyi şeyler duydum. Manchester United’de daha önce beraber oynadığım Fred’in Fenerbahçe’ye gittiğini gördüm, Zaha da yine aynı şekilde karşılıklı oynadığım bir oyuncuydu. Burada oynamak benim için farklı bir deneyim olacak” cümlelerine yer verdi.

“Deneyimlerimi buraya taşımak ve burada kupalar kazanmak istiyorum”

Beşiktaş’ta beraber oynayacağı takım arkadaşları hakkında ise başarılı oyuncu, “Ligin önemi büyük. Deneyimlerimi buraya taşımak ve burada kupalar kazanmak istiyorum. Benim futbola bakışım bu şekilde. Masuaku’yla iyi bir iletişimim var, arkadaşlarımdan birisi de o. Aboubakar’ı biliyorum, iyi bir futbolcu. Onların dışında iletişimde olduğum veya bilgi aldığım başka oyuncular da oldu elbette. Beşiktaş’a Fildişi Sahili’nden gelen ilk oyuncuyum. Bu çok iyi. Çünkü bunun ülkemiz hakkında iyi bir izlenim sağlayacağını düşünüyorum. Amacım ülkemiz hakkında olumlu bir imaj oluşturmak. Bu sene neler olacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.

“Şampiyon olmak ve daha fazlasını yapmak istiyorum”

Türkiye’de iyi bir rekabet olduğunu belirten Eric Bailly, hedefinin Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi. Bailly, “Beşiktaş’a deneyimlerimi getirebilirim. Böylece takım arkadaşlarım ve teknik kadroyla birlikte önemli şeyler yapabiliriz. Bence bu sene iyi şeyler olacak, ben de iyi bir mantalite sunmak istiyorum. Önümüzde Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi var. Hepsinin önemi ayrı, her maça kazanmak için çıkacağız. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a bakınca iyi bir rekabet görüyorum. Bu sezon benim için önemli olacak. Geçen sene ligi Galatasaray kazandı, bu sene neden Beşiktaş şampiyon olmasın? Buraya kazanma mantalitesiyle geldim, şampiyon olmak ve daha fazlasını yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.