Eriyen asfalt kazaya sebep oldu

Bilecik’te aşırı sıcaklardan dolayı eriyen asfaltın sebep olduğu trafik kazasında ölen veya yaralanan olmadı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Bozüyük istikametine seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, TOKİ rampasında frene bastığı andan aşırı sıcaklardan eriyen asfalt nedeniyle araç kaydı. Kayan araç orta refüje çarparak durabilirken, kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.