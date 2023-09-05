Erkan Haberal'dan MHP Sincan İlçe Başkanına ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan'ı ziyaret etti.

Erkan Haberal'dan MHP Sincan İlçe Başkanına ziyaret
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan’ı ziyaret etti.

26. ve 27. dönem MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Sincan İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan’ı ziyaret etti. Haberal, ziyaretinde İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Haberal, ziyaretinde Alkan ile uzun süre sohbet etti.

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