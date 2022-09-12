Erkan Umuç'tan Alibeyspor'a destek

Doğma büyüme Alibey Mahalleli olan ve yine aynı adreste işletmeleri var olan Erkan Umuç yeni sezonda Alibeyspor’un destekçilerinden oldu. Grubunda zirve hesapları içinde olan Alibeyspor yeni sezon için destek turlarını sıklaştırdı. Geçmiş dönemde de kulübün yanında olan Doğu Otomotiv yeni sezonda da Alibeyspor’a destek olacak firmalar arasında oldu. Alibeyspor Kulüp Başkanı Ali Tonta ve Kulüp İkinci Başkanı Uğur Babayiğit, Erkan Umuç’un işletmesinde ziyaret ederek geçen sezon desteklerinden dolayı plaketini takdim ederken yeni sezon için de destek sözünü aldı.

Alibeyspor Kulüp Başkanı Ali Tonta yaptığı açıklamasında; “Erkan kardeşimiz bizim aile dostumuzdur. Umuç ailesi ile dostluğumuz çok uzun yıllara dayanır. Aynı zamanda doğma büyüme Alibey Mahalleli olan Erkan kardeşimizin kendi mahallesinin takımına verdiği desteklerle onlarca gencimizin spor yapmasına önayak olmuştur. Altyapısı en güçlü kulüpler arasında olmamızın en büyük nedenlerinden biri kendi mahallelerimizin kulüplerine verdiği destek ve sahip çıkmaları ile olmaktadır. Tekrar bizlerin yanında olan Erkan Umuç’a ve Doğu Otomotiv ailesine teşekkürlerimi sunarım” dedi.

