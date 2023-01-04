Erkan Umuç'tan Silivrispor'a stoper hediyesi

Yeni yıl ile birlikte Silivrili iş insanı Erkan Umuç ilçesinin spor kulüplerine yaptığı desteklere bir yenisini daha ekledi ve Silivrispor'un ihtiyaç duyduğu bir mevki için oyuncu transferine onay vermesinin ardından işlem gerçekleştirildi. Silivrispor’un ana sponsoru Doğu Otomotiv yıllık anlaşmasının yanı sıra devre arası transfer dönemi için takımın en çok ihtiyaç duyduğu mevki olan stopere 3. ligde aktif olarak oynayan Mert Özkan’ı ikna ederek Silivrisporlu yaptı. TFF Bölgesel Amatör Lig 13. Grupta şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Silivrispor’a Erkan Umuç’tan oyuncu hediye yapıldı. Kulübün ana sponsoru Doğu Otomotiv sahibi Erkan Umuç geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanı Akgün Duru, İkinci Başkan Nuri Çolakoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin ile yaptığı toplantının ardından verdiği talimatla acil ihtiyaç durumunda olan stoper mevkii için transfer gerçekleştirildi.



UMUÇ TRANSFER GÖRÜŞMESİNE DE GİRDİ

Tecrübeli stoper Mert Özkan’ı önceki gün ilçeye davet eden Erkan Umuç bu oyuncunun transfer görüşmesine de girerek ikna ettiği ve peşinatının da yatırıldığı gelen bilgiler arasında. Umuç yaptığı açıklamada, “Elimizden geldiğince ilçemizin marka değerini en iyi şekilde temsil noktasında çalışıyoruz. İlk yarıda stoper mevkiinde var olan oyuncularımızın sakatlanmasıyla birlikte sıkıntılar yaşamıştık. Hocamızın direktifleri doğrultusunda görüşmeye başladığımız oyuncumuz ile anlaşma sağlandı ve takıma kazandırıldı, hayırlısı olsun” dedi.



MERT ÖZKAN KİMDİR?

01/ Ocak 1992 Sakarya doğumlu olan Mert Özkan futbol hayatına Sakarya Demirspor’da başladı, buradan Beyköy Belediyespor’a ardından Düzce Camspor transfer olan oyuncu Torbalıspor, Yozfazspor, Belediye Kütahya, Sapancaspor, Ünyespor ve Yalovaspor formalarını giydi. Son olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Bitexen Sapanca Belediyespor’da oynayan oyuncu Silivrispor forması altında ter dökecek.

