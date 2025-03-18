Erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü o anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta alkollü bir kadın, sokak ortasında erkek arkadaşına dövdü. Adam, Git, seni istemiyorum diye defalarca söylemesine rağmen kadın, saçını tuttu, çantasıyla vurdu.

Erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü o anlar kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

İstanbul Esenyurt’ta alkollü bir kadın, sokak ortasında erkek arkadaşına dövdü. Adam, "Git, seni istemiyorum" diye defalarca söylemesine rağmen kadın, saçını tuttu, çantasıyla vurdu.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir kadın ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Erkek arkadaşının "Git, seni istemiyorum" demesi üzerine öfkeden deliye dönen kadın, sevgilisinin saçını çekti, çantasıyla vurdu. O sırada yoldan geçen bir motokurye, tarafları sakinleştirmeye çalışırken, yaşanan o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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