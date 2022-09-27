Erkek berberleri pazar, bayan kuaför ve güzellik salonların ise pazartesi günü kapalı olacak

Bilecik Giyim ve Mensucat Oda Başkanı Haşim Balcı, kent merkezindeki erkek berberleri pazar günü, bayan kuaför ve güzellik salonların ise pazartesi günü kapalı olacağı söyledi.

Ticaret Bakanlığı’nın Ekim ayı itibarıyla berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacağı yönündeki kararı sektörü memnun etmişti. Bilecik’te ise bulunan 54 erkek berberi ve 43 berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapanma günleri belli oldu. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Giyim ve Mensucat Oda Başkanı Haşim Balcı, "Erkek berberlerinin tamamı pazar günü, bayan ve güzellik salonlarının tamamı pazartesi günü kapalı olacak. 2 Ekim pazar günü erkek berberleri 3 Ekim pazartesi günü bayan kuaför ve güzellik salonları kapalı olmasıyla başlayacak olan uygulama her hafta böyle devam edecek. Dükkanlar temizlik dahil hiç bir şekilde açık olmayacak esnaf arkadaşlarımıza tatil günlerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.