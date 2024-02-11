Erkek Kılıç Takımı, Tiflis'te 13'üncü oldu

Gürcistan’da 9 Şubat’tan bu yana devam eden Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası’nda bugün takım müsabakalarında ter döken Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım’dan kurulu Büyük Erkekler Kılıç Takımı, organizasyonu 13’üncü takım olarak tamamladı.

Başkent Tiflis’te piste çıkan takım bugün; Polonya, Macaristan, İran, İspanya ve Ukrayna ile yaptığı maçlar sonucu mücadelesini 13’üncü sırada tamamladı. Aynı organizasyonda bireyselde ilk gün ana tabloya kalan Milli Eskrimci Tolga Aslan ise t-64 ve t-32 karşılaşmaları sonucu 22’nci sıranın sahibi oldu.

Öte yandan Peru Lima’da 9-11 Şubat tarihlerinde düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası’nda mücadelesini ana tabloya taşıyan Milli Eskrimciler Nisanur Erbil 21., Deniz Selin Ünlüdağ ise organizasyondan 37’nci sırada ayrıldı.