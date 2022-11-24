Erkekler Voleybol Ligi'nde başkent derbisi öncesi buluşma

Erkekler Voleybol Ligi sezonun 10. haftasında karşılaşacak olan Halkbank Voleybol Takımı ve Ziraat Bankkart Voleybol Takımı Başantrenörleri ve oyuncuları bir araya geldi.

Erkekler Voleybol Ligi Metin Görgün Sezonu 10. haftası, başkent derbisine sahne olacak. Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden, ligde birinci ve ikinci olarak sıralanan Halkbank Voleybol Takımı, Ziraat Bankkart Voleybol Takımı ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, Halkbank Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, Ziraat Bankkart Voleybol Takımı Başantrenörü Mustafa Kavaz, Halkbank Takım Kaptanı Aslan Ekşi ve Ziraat Bankkart Takımı oyuncusu Bedirhan Bülbül katıldı.

Hafta sonu oynanacak derbinin Avrupa’da da takip edileceğinin altını çizen Halkbank Voleybol Takımı Başantrenörü Atik, “Halkbank, Ziraat Bankası maçları her zaman derbi niteliğinde oynanan maçlar olmuştur. Sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da takip edilen maçlardandır. Saha içinde birbirimizin ezeli rakibiyiz, saha dışında ise birbirimizin dostuyuz. Cumartesi günü oynanacak maça bütün başkentli voleybolseverleri davet ediyoruz” diye konuştu.

Halkbank, Ziraat Bankası karşılaşmalarının keyifsiz bir müsabakaya ev sahipliği yaptığını hatırlamadığını dile getiren Ziraat Bankkart Voleybol Takımı Başantrenörü Kavaz, “Sonuç tabii ki de sporcular için önemli. Fakat seyirciler için önemli olan şey güzel bir voleybol seyretmek. Bunun için de iki takım da varını yoğunu ortaya koyacaktır. Telafisi olmayacak bir maç. Elbette geçmiş dönemlerde daha stresli zamanlarda oynanmıştır ama şu anda bakıldığında o aşırı baskı ve stres yok. İki takım için mühim olan seviyeyi belirlemek olacaktır. Bütün Ankaralıları maça bekliyoruz” ifadelerini kullandı.