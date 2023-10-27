Erkeklerde görülen meme kanserinin hayati tehlikesi yüksek

En sık görülen kanser türlerinden olan meme kanseri ile ilgili merak edilenleri paylaşan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Şükrü Çolak, bu kanser türünün kadınlarda görülme oranı yüksek olsa da erkeklerde çok daha agresif ve hayati tehlikesinin yüksek olduğunu belirtti.

Her hastalıkta olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis hayat kurtarıyor. Teşhis ve tedavide gecikilmemesi için her kadının özellikle kırk yaşından sonra yılda bir kez doktor kontrollünden geçmesi gerektiğini kaydeden BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesinden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Şükrü Çolak, meme kanserine karşı erkekleri de uyardı. İleri yaş grubundaki erkeklerde milyonda bir de olsa meme kanseri görüldüğünü söyleyen Çolak, “Erkeklerde de meme kanseri görülüyor. Onlarda görülme oranı milyonda bir. Erkeklerde görülen meme kanseri kadınlardan farklı olarak çok daha agresif ve çok daha hayati tehlike oluşturan bir durum. Genelde yaşlı erkeklerde görülüyor. Bu nedenle yaşlı erkeklerin ele gelen bir kitle hissettiklerinde hemen doktora başvurmalarını öneriyorum” dedi.

Meme kanserinin özellikle sanayileşmiş kentlerde fazla oranda görüldüğüne dikkat çeken Çolak, “Önceden meme kanserini erken dönemde teşhis edemiyorduk. Günümüzde doktor kontrollerinin yapılması, erken tanı yöntemleri ile erken teşhis mümkün. Böylece önceden son evrede öğrendiğimiz meme kanserlerini daha erken evrede görebiliyoruz. Bu bakımdan günümüzde meme kanserinde bir artış olduğuna dair bir algı var. Eskiden de bu kanser görülüyordu ancak teşhisi pek yapılamıyordu. Günümüz de ise daha kolay teşhis edilebiliyor. Bu da meme kanserinde bir artış olduğuyla ilgili bir algı oluşturuyor” diye konuştu.

Erken teşhis için doktor kontrolü şart

Kişinin kendini muayene ederek memede bir kitle saptamasının çok olası gözükmediğini ve dolayısıyla mutlaka doktor kontrolü gerektiğini kaydeden Çolak, “Elle kontrol daha çok doktor kontrolünden uzak olan kişiler için geçerli. Kırk yaşından sonra her yıl bir kere olmak üzere doktor kontrolü öneriyoruz. Elle meme muayenesi önemli. Ancak doktor kontrolleri çok daha önemli. Çünkü memede bir santim ya da üzerinde ele gelen bir kitle varsa kanserin ilerlemiş olma ihtimali çok yüksek. Bu bakımdan yıllık kanser taramalarını yaptırmak gerekli” şeklinde konuştu.

“Erken teşhisle birlikte cerrahi işlemler de azaldı”

Meme kanserinde uygulanan tedavilerden de bahseden Çolak, “Günümüzde memenin cerrahi ya da onkolojik tedavisinde 20 öncesine göre oldukça değişiklikler mevcut. Önceden kanserli memeyi tamamen alıp, koltuk altını temizlerken, günümüzde daha az cerrahi içeren tedaviler, daha yüksek kemoterapi tedavileri ve daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunların hepsi erken tarama ve yıllık gerekli olan kontroller sayesinde gerçekleşiyor. Bu nedenle genetik olarak meme kanseri riski taşıyan insanların kırk yaşından önce mutlaka kontrollere başlamaları gerekiyor. Risk oranı düşük kadıların ise kırk yaşından sonra düzenli olarak kontrollerini yaptırmalarını öneriyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.