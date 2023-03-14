Erken çiçek açan meyve ağaçları üreticiyi endişelendiriyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle Kırklareli’nde çiçek açan meyve ağaçları üreticiyi endişelendiriyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle meyve ağaçları Ocak-Şubat aylarında çiçek açmaya başladı. Bölgede yüzlerce meyve ağacı havanın sıcaklığına aldanınca çiçekleri açarken, kış aylarındaki bu durum üreticileri hayrete düşürdü. Ağaçların bu mevsimde çiçek açmasının iyi olmadığını vurgulayan üreticiler, Mart ayı olmasına rağmen don olduğu takdirde meyvelerin zarar göreceğini belirtti.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, uzun yıllardan beri böyle sıcaklık görmediklerini belirterek, “Aşırı bir sıcak gidiyor havalar. Arkadaşlar diyor ki ’havalar güzel’, hayır arkadaşlar havalar güzel değil. Kış kışlığını, yaz da yazlığını yapacak. Kışın yaz havası yaşıyoruz, bahar havası yaşıyoruz ve bu gerçekten normal bir şey değil. Geçtiğimiz yıllarda bazen 3-5 gün böyle havalara denk geliyorduk ama bu kış neredeyse eksileri hiç görmedik diyebiliriz. Hep bahar havasını gördük” diye konuştu.

Yaşanan sıcaklıklarla bölgede bulunan ve çiçek açan meyve ağaçlarının muhtemel bir dona karşı riskli olduğunu aktaran Şaylan, “Havalar da sıcak gidince ilk önce badem ağaçları, kayısı ve şeftali ağaçlarında da uyanmalar başladı. Önümüzdeki günlerde de kış gelir mi gelmez mi, bir don yaparsa bu da meyve ağaçlarında sıkıntı yaşatır diye düşünüyorum” dedi.